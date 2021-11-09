شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تكثف حملات تطعيم الطلاب بلقاح كورونا قبل تطبيق قرار منع الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الجامعات الحكومية والخاصة حملات تطعيم جميع منتسبيها وكافة عناصر المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات.

وتجرى الجامعات مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بداية من 1 نوفمبر، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات ، ومن المقرر عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفى حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

