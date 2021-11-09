شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تغلق طريق الإسكندرية الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، صباح اليوم الثلاثاء، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب ظهور شبورة مائية كثيفة وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات منعا لوقوع الحوادث.

كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية امام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق طريق الإسكندرية الصحراوي وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق، فيما أهابت الادارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.