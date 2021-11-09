شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: متابعة تلقى باقى المعلمين لقاح كورونا قبل 15 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متابعة تلقى باقى المعلمين لقاح كورونا قبل 15 نوفمبر الجارى، موضحة أنه وفقا لآخر الإحصائيات هناك قرابة 15% جار تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب تحت سن 19 عاما أن يقوموا بالتسجيل للحصول علي لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة والسكان.



وأكدت وزارة التربية والتعليم: اطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، موضحة: تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم ازاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يتم اختياره.