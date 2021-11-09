شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :





درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 8 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 9

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 10 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الخميس 11 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 12 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة





درجات الحرارة المتوقعة السبت 13 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة