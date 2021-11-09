شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 أعراض للإصابة بضغط الدم المرتفع.. والعلاج مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 5 أعراض حال ظهورها يتوقع إصابة المريض بارتفاع ضغط الدم ويمكن التوجه إلى وحدات مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والعلاج مجانا .

وتشمل الأعراض الصداع، الدوار، نزيف دم من الأنف، خفقان غير منتظم في القلب، طنين في الأذن، وتابعت وزارة الصحة يمكن التعرف علي أقرب وحدة من خلال تطبيق صحة مصر.

ويمكن أن يسبب الانخفاض غير الطبيعي في ضغط الدم الدوخة والإغماء، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يهدد انخفاض ضغط الدم الحياة، تعتبر قراءة ضغط الدم التي تقل عن 90 ملم زئبق للرقم العلوي (الانقباضي) أو 60 ملم زئبق للرقم السفلي (الانبساطي) انخفاضًا بصفة عامة في ضغط الدم.