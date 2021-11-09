شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات إسقاط العضوية من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التفاصيل الكاملة لشروط انضمام الأعضاء وحالات فصل العضو والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 5633 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية.

وفيما يلى يرصد" الخليج 365" أسباب إسقاط العضوية من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا للائحة الداخلية:-

1- تسقط عضوية الصندوق بزوال العضوية فى الجامعة أو المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية.

2- يجوز لمجلس إدارة الصندوق إسقاط العضوية أو حرمان العضو وأسرته من التمتع بمزايا الصندوق لفترة محددة إذا تقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحة أو حاول الحصول على مبالغ دون وجه حق.

3- يصدر القرار فى هذه الحالة بعد سماع أقوال العضو عن الواقعة وملابستها بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يندبه رئيس مجلس الإدارة لذلك ويلتزم العضو حال إدانته برد ما حصل عليه بدون وجه حق.