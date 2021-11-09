استغلا موقعهما الوظيفي.. ضبط شخصين تقاضيا رشوة لإصدار تراخيص بناء بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، موظف بإحدى الإدارات الزراعية بذات الناحية لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من إستصدار ترخيص بناء على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات تقاضي المتهمان مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالك الأرض الزراعية المشار إليها، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.​