تهديد على الـ"فيس بوك".. شاب يتوعد بارتكاب جريمة لمقابلة مسؤول بمحافظة بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص في بورسعيد عقب قيامه بنشر رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" طالب خلالها مقابلة مسؤولي المحافظة وهدد بارتكاب جريمة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن رسالة لأحد الأشخاص ببورسعيد طالب خلالها مقابلة مسؤولي المحافظة لحل مُشكلة خاصة به وهدد بارتكاب جريمة.

بالفحص تم تحديد المذكور وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطه، وبمناقشته قرر بوجود خلافات بينه وبين شقيقاته وأزواجهن بسبب الميراث، ورغبته في الزواج والإقامة في الشقة "سكنه" محل الخلاف، والسابق حصول والده عليها من المحافظة، وأقر بأنه نشر الرسالة بغرض مقابلة مسؤولي المحافظة لتخصيص الشقة المشار إليها له أو توفير سكن بديل له للزواج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.​

كما تناول اللقاء مؤتمر الشباب COY الذي يتم تنظيمه ضمن الفعاليات الأولى لمؤتمر المناخ، وكيفية تنظيمه والآلية المتبعة في اختيار المشاركين، والموضوعات المزمع مناقشتها في مؤتمر الشباب COY17، والمشاركة المصرية فيه سواء بممثلين عن شباب مصر ودعم الموضوعات المطروحة.

وأعربت وزيرة البيئة عن تحمسها للإطلاع على ما سيقدمه لها الشباب من مقترحات ومشاركات وتوقعات لمؤتمر المناخ القادم COP27، والموضوعات التي يمكن طرحها في مؤتمر الشباب COY السابق له.