شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من تطوير شارع المطراوى ورفع كفاءة أثر شجرة مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة انتهت من رفع كفاءة شارع المطراوى بحى المطرية والى يضم أثر شجرة مريم، مشيرا إلى أنه تم دهان العقارات وتوحيد لون الوجهات، كما تم رصف الشارع والانتهاء من مروع الصرف الصحى بالمنطقة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"الخليج 365"، أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة وضع مزار شجرة مريم على خارطة السياحة وضمن مسار العائلة المقدسة بمصر، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة الأثر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وأوضح صابر، أن مشروع الصرف الصحى الذى تم الانتهاء منه له أثر كبير على التخلص من تلويث المياه الجوفية التى تظهر فى بئر شجرة مريم، مشيرا إلى أنه تم تطوير حديقة شجرة مريم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشارع بالكامل.