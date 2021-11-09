شكرا لقرائتكم خبر عن ما غرامة أصحاب السيارات لعدم التزامهم بالإعلان السعار حماية المستهلك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز حماية المستهلك إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملًا للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي" النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات " على أن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامى للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

وأكد جهاز حماية المستهلك، أن من يخالف شروط وقرار الجهاز سيتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه ويتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل"، كما يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامى للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة كذلك يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار.

يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق "حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة— المواصفات".