شكرا لقرائتكم خبر عن بـ100 ألف جنيه.. أهم 6 معلومات عن بوليصة التأمين على حياة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، أطلقت وزارة القوى العاملة بوليصة التأمين على حياة العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهذه الفئة من العمالة، وحمايتهم من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير أهم معلومات حول بوليصة التأمين:

2- يتم صرفها لحالات العجز الكلى والجزئى والوفاة لفئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

3- وزارة القوى العاملة أصدرت 237 ألفاً و237 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة حتى الآن.

4- تستهدف وزارة القوى العاملة عمل 500 ألف وثيقة فى المرحلة المقبلة.

5- صرفت وزارة القوى العاملة قيمة بوالص التأمين التكافلى لأكثر من 6 أسر للعمالة غير المنتظمة سواء توفي عائلهم أو أصيب بعجز جزئي..

6- القسط السنوى للوثيقة قيمته 60 جنيها.