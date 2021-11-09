شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء": لسنا ضد حبس الطبيب ولكن هناك فارق بين الخطأ الطبى والجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إنه ليس ضد حبس الأطباء حال ارتكابهم أى مخالفة تقتضى المثول أمام القضاء، كونهم جزء من المجتمع ولا يوجد ما يميزهم، وتابع: "حتى لو بالحبس أو الإعدام.. ولكن الخطأ المهنى الطبى يختلف عن الجريمة كون الطبيب تدخل من أجل مصلحة المريض".

وأوضح "سالم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن الخطأ الطبى الذى يقع فيه الطبيب يجعله تحت طائلة قانون المسؤولية الطبية، فى حال أنه يمارس تخصصه وفى مكان مرخص ومستوفى كافة الاشتراطات الطبية، وتابع: "لآن الطبيب بيتدخل من أجل مصلحة المريض.. ولكن إذا تكرر هذا الخطأ يتم إيقافه عن العمل و شطبه من النقابة، مشيرًا إلى أنه فى حال ثبوت أمور مخالفة للقانون يحال الطبيب للمحاكمة لأنه اقترف جرم.

وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يصب فى صالح المرضى وليس الأطباء كما يروج البعض، وتابع: "يوجد نوع من الرعب و الخوف.. المريض بيتظلم وبيدفع ثمن الأيادى المرتعشة.. ولدينا عجز فى الأطباء بسبب الهجرة للخارج.