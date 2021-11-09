شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تفعل أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام بعد تسلميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المدارس تفعيل أجهزة التابلت على منظومة التربية والتعليم والدخول على منصة التعلم ببنك المعرفة قبل تسليم الأجهزة لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث يتم إجراء اعدادات للأجهزة للتأكد من دخولها على منصة التعلم المناهج والمقررات الدراسية، حيث حرصت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة بقيادة حسين عبد الحكيم وعماد فتحى وكيل المدرسة وفريق التطوير التكنولوجي بتفعيل الأجهزة وتجهيزها قبل منحها للطلاب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خريطة توزيع أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى على المديريات التعليمية كالتالى:

وأوضحت الوزارة، أن يوم الخميس 28 أكتوبر الماضى، تسلمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 78 ألفا و362 جهاز تابلت، والسبت 30 أكتوبر تسلمت مديرية الجيزة، 73 ألفا و170 جهازا، والأحد 31 أكتوبر، تسلمت محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية 52 ألفا و103، واليوم الاثنين 1 نوفمبر تسلمت الشرقية وبورسعيد 55859 جهاز تابلت، والثلاثاء 2 نوفمبر، تتسلم محافظتى القليوبية وقنا 53187، والأربعاء 3 نوفمبر، تتسلم المنوفية وبنى سويف 49584، والخميس 4 نوفمبر، تتسلم الفيوم والغربية 49879، والسبت 6 نوفمبر، تتسلم محافظات الوادى الجديد وسوهاج وأسيوط، 50374.

وتابعت الوزارة، أن مديريات مطروح والدقهلية تتسلم يوم الأحد 7 نوفمبر الجارى، 53934 جهاز تابلت، والاثنين 8 نوفمبر، محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة، 39793، والثلاثاء 9 نوفمبر، المنيا والأقصر وأسوان، 39210، جهاز تابلت، والأربعاء 10 نوفمبر محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس، بإجمالى 39454، موضحة أن جملة ما يتم تسليمه للطلاب والمديريات 634909 جهاز تابلت.