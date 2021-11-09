شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز بحوث الصحراء: وضع خطة لبحث احتياجات أهالينا فى سيناء خلال التنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يقوم بكافة دراسات العلمية الزراعية التي تناسب التنمية الزراعية الشاملة في محافظة شمال سيناء بالكامل، موضحا أنه من ضمن نتائج الأبحاث التي قام بها المركز دمج أبناء سيناء في برنامج التنمية الزراعية.

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك ضرورة لتنفيذ برنامج التنمية الزراعية على أرض الواقع في محافظة شمال سيناء، وهناك هناك خطة تم وضعها كى نرى احتياجات أهالينا في سيناء في التنمية الزراعية .

ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أنه يتم مكافحة الحشرات والإصابات الموجودة في الأراضى الزراعية، بجانب زيادة دخل المزارعين وأهالى المنطقة من خلال دعم زراعات الخضر ومشروعات الصوب الزراعية.