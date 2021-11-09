شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتفقد مشروع توسعة مدرسة الشهيد سامح طاحون ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت قرية شما مساء اليوم الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين لمتابعة انتظام الدراسة ببعض مدارس القرية للفترة المسائية ومتابعة العمل بمشروع توسعة مدرسة الشهيد سامح طاحون ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على نسب تنفيذ عملية الاحلال والتجديد بالمشروع.

وقام نائب الوزير يرافقه هانى عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ويسرى عيد مدير عام إدارة أشمون التعليمية والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء بالمنوفية بتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة شما الابتدائية بنين ومدرسة الشهيد محمد عيسى العليمى الإعدادية للفترة المسائية، حيث تابع انتظام الدراسة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى فرضتها جائحة كورونا موجها بتطبيق كافة القرارات والتعليمات والكتب الدورية التى من شأنها تقليل كثافة الفصول مما يساعد فى تحقيق التباعد بين الطلاب، كما تفقد حجازى قاعات رياض الاطفال وبعض فصول الصف الاول الابتدائى، مؤكدا على أهمية إدارة الصف فى صورة عمل جماعى تعاونى موضحا لمعلمات رياض الاطفال الدور الهام الذى يقوم به الميسر فى توصيل المعلومة للأطفال.

وشهد حجازى والوفد المرافق له حصة تربية رياضية بفناء مدرسة الشهيد محمد عيسى العليمى الإعدادية كما استمع لآيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب محمود هانى من حفظة القرآن الكريم بالمدرسة والذى يتميز بصوته العذب وإجادته للقراءة.