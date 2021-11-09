شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادى يزور جامعة الملك ميشيل الأول "تيميسوارا" برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، جامعة الملك ميشيل الأول، تيميسوارا، برومانيا، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات الدولية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين في المجالات العلمية والثقافية، ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور محمود سيد عبدالصادق، مدير وحدة مشروعات الاتحاد الأوروبي بالجامعة.

تفقد رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال زيارته لجامعة الملك ميشيل الأول - تيميشوارا- برومانيا، كليات الجامعة المختلفة والبرامج التعليمية، كما عقد سلسلة اجتماعات مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

قال بيان صادر عن الجامعة، إنه خلال الزيارة تم توقيع اتفاقية لتبادل الزيارات العلمية على مستوى أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات العلوم والطب البيطرى وكذلك المساهمة فى هيئات التحرير للمجلات بهذه الكليات، وكذلك تم مناقشة إنشاء برامج تعليمية مشتركة لإتاحة الفرصة للسفر والدراسة بجامعة الملك ميشيل الأول.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار أنشطة برنامج "ايراسموس" الممول من الاتحاد الاوربي تحت رعاية وزارة التعليم العالي، مناقشا مع الوفد أوجه التعاون التعليمية و البحثية.

يذكر أن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي قد التقى فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، بمقر الجامعة بقنا، وفد جامعة الملك ميشيل الأول بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سيد عبد الصادق مدير وحدة مشروعات الاتحاد الاوربي بالجامعة.