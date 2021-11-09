شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: الاحتفال ببيت العائلة مظاهرة حب بين أبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر بذل جهودًا كبيرة لإرساء مفهوم المواطنة وترسيخه عالميًّا، وأبرزها مؤتمر «المواطنة»، وقد دعا الأزهر إلى استخدام مصطلح «المواطنة» بدلًا من مصطلح «الأقليات»، كما عقد مبادرة «شباب صناع السلام » مع كنيسة كانتربري في لندن، ليثبتوا عمليًّا أن جميع الناس يستطيعون أن يعيشوا معا.

وأكد رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في احتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه أن قرار الأمم المتحدة باختيار يوم توقيع وثيقة الأخوَّة الإنسانية الرابع من فبراير يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية- تتويج للجهود الحثيثة المتواصلة بين الأزهر والفاتيكان، وإيمان من الأمم المتحدة بأهمية هذه الوثيقة التاريخية في ترسيخ دعائم السلام العالمي والتعايش السلمي بين أتباع الديانات.

وشدد الدكتور المحرصاوي على أن الدولة المصرية برئاسة السيسي أرست دعائم الأمن والاستقرار بين أبناء الوطن، وقامت جامعة الأزهر بدعم هذه الجهود من خلال العديد من المبادرات، مؤكدا أن احتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه تمثل مظاهرة حب بين أبناء الوطن تعكس تلاحم الشعب المصري ووحدته في وجه أي محاولات للتفرقة وتؤكد أنه لن ينال أحد من صلابة ووحدة الشعب المصري، مشددا على أن مصر كانت ولاتزال واحة الأمن والأمان.