شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "الفيروسات الكبدية": مبادرة الرئيس السيسى كتبت شهادة وفاة فيروس سى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القصاص عضو اللجنة التنفيذية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه لم نكن نتخيل أن تتخلص مصر من فيروس سى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن مصر أطلقت مشروع عظيم للقضاء على فيروس سى، وهناك مبادرة للكشف على مليون وعلاج مواطن من القارة الأفريقية.

وتابع أن مصر فى التسعينات كانت أكبر بلد فى العالم به فشل كبدى، ولم نكن نتخيل أننا نكتب شهادة وفاة الفيروس فى مصر بعد مبادرة الرئيس السيسى.

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر أول دولة فى العالم تعلن عن تخلصها من فيروس سى بفضل جهود مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير السارية.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن مصر حصلت على إشادات دولية من منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات المعنية، مشيرة إلى أن المبادرة قدمت جميع خدماتها بالمجان للمواطنين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة قدمت 90 مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين طوال فترة تطبيقها كما أنها قدمت العلاج بالمجان، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.