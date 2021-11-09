شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تخريج أول دفعة من طلاب الضبعة للطاقة النووية السلمية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخريج أول دفعة من طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية العام الدراسى الحالى، وتعد المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح الأولي من نوعها في مصر والشرق الأوسط ، كما تعتبر إضافة قوية للتعليم الفني في مصر.

وجاءت فكرة إنشاء المدرسة، لخدمة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بقطاعات الدولة المختلفة وتم تأسيسها عام 2017 لتصبح نواة لتخريج كوادر فنية قادرة علي العمل في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ولهذا تمثل تلك المدرسة اهمية كبيرة بالنسبة للمشروع النووي بالضبعة .

ويحصل الطالب على دبلوم خمس سنوات فى إحدى التخصصات الفنية وهى"كهرباء - ميكانيكا - إلكترونيات"، ويتم تعليم الطلاب الاساسيات الفنية الخاصة بالمفاعلات النووية وطرق تشغيلها وكيفية بناؤها والاعتماد عليها في انتاج الكهرباء بالاضافة إلي التعرف علي تقنيات الأمان النووي وأساسيات الدوائر الكهربائية بمختلف أشكالها بجانب دراسة التكنولوجيا الميكانيكية والإلكترونيات لافتة الي أن هذا يتم بدعم وتدريب من الهيئات النووية الثلاثة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهم (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء - هيئة الطاقة الذرية - هيئة المواد النووية) ، كما يتم أيضا تدريس المناهج التعليمية المتخصصة بتكنولوجيا الطاقة النووية من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين بالهيئات النووية.

وتبلغ مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات، ويدرس الطلاب المواد العادية من فيزياء وكيمياء ولغة عربية وكتاب عن الطاقة النووية كبداية جاء من هيئة الطاقة النووية.