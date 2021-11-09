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أخبار 24 ساعة.. حل مجلس إدارة أى مسجد لا يلتزم بضوابط التبرعات ومنع الصناديق

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

النقل تبدأ خطوات تطبيق الكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات الجماعية

المستشفيات الجامعية: لن يسمح للطلاب دخول الجامعة دون تلقى اللقاح بدءا من 15نوفمبر

 

الأوقاف: حل مجلس إدارة أى مسجد لا يلتزم بضوابط التبرعات ومنع الصناديق

وزير المالية: نستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو العام المالي الجاري

 

وزارة الزراعة: نصدر 100 ألف طن رمان سنويا و800 ألف طن موالح

 

الأوقاف: قرار منع صناديق التبرعات بالمساجد يشمل الزوايا والمصليات والملحقات

 

حماية المستهلك ينهى ظاهرة "الأوفر برايس" لمعارض السيارات.. اعرف التفاصيل

 

التموين: ميكنة المجمعات الاستهلاكية يتيح متابعة المخزون الاستراتيجي أولا بأول

 

الاوقاف ، صناديق تبرعات المساجد ، تبرعات المساجد ، صناديق التبرعات

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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