شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. حل مجلس إدارة أى مسجد لا يلتزم بضوابط التبرعات ومنع الصناديق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
النقل تبدأ خطوات تطبيق الكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات الجماعية
المستشفيات الجامعية: لن يسمح للطلاب دخول الجامعة دون تلقى اللقاح بدءا من 15نوفمبر
الأوقاف: حل مجلس إدارة أى مسجد لا يلتزم بضوابط التبرعات ومنع الصناديق
وزير المالية: نستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو العام المالي الجاري
وزارة الزراعة: نصدر 100 ألف طن رمان سنويا و800 ألف طن موالح
الأوقاف: قرار منع صناديق التبرعات بالمساجد يشمل الزوايا والمصليات والملحقات
حماية المستهلك ينهى ظاهرة "الأوفر برايس" لمعارض السيارات.. اعرف التفاصيل
التموين: ميكنة المجمعات الاستهلاكية يتيح متابعة المخزون الاستراتيجي أولا بأول
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