شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يكشف تفاصيل القضاء على ظاهرة "أوفر برايس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه وفقا للقانون المصرى من الضروري إيضاح سعر السيارة في إيصال حجز السيارات الجديدة وموعد تسليم السيارات، كذلك يجب تحديد موعد التسليم، وأخيرا المبلغ المدفوع فى إيصال الحجز.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج الحياة اليوم والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن موعد تسليم السيارة يكون محدد باليوم، وفى حالة عدم التزام الوكيل أو معرض السيارات فى تسليم السيارة فى الموعد المتفق عليه، يكون للمستهلك الحق في الاختيار بين استرداد قيمة الحجز التي دفعها، مضافا لها فوائد البنك المركزي، وإذا لم يقبل العميل بهذا الحل يكون له الحق فى أن يحيل الأمر إلى النيابة.

وأشار أيمن حسام الدين، إلى أن الـ "أوفر برايس" أو الأسعار الإضافية على السيارات، والتي تكون أعلى من السعر المعلن لدى الوكيل، أصبحت تتم معاملتها بشكل كما لو كان هناك تجارة فى شيء غير شرعى، وأصبح كل بائع يعمل على إخفاء السيارات ويضع سعر شكلى ويقوم ببيعها بسعر أخر، كل هذا بموجب القرار الذى تم إصداره بالأمس انتهى تماما.