شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: لدينا غاز طبيعى يغطى الاستهلاك المحلى ونصدر الفائض للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يغطي كل الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك المحلي، كما أن هناك فائض يتم تصديره للخارج من خلال مجمعات الإرسال الموجودة فى إدكو ودمياط، وذلك للاستفادة من الارتفاعات فى أسعار الغاز الطبيعى عالميا، وتحقيق عائدات لمصر من النقد الأجنبي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة، اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن لدى مصر كميات لا بأس بها من البترول الخام الذى يتم انتاجه، صحيح أن هناك بعض الكميات يتم استيرادها من الخارج، لكن نحن نستورد كميات وفقا لتعاقدات موجودة ولكن هذا التأثير فى الأسعار ككل، وكل الدول متأثرة بها سواء دول منتجة أو مستهلكة للبترول، أو حتى شركات البترول العالمية.

وأشار حمدي عبد العزيز، إلى أن مصر بها تسعير تلقائي يتم كل 3 أشهر بالنسبة للمنتجات البترولية، والذى يرتبط بـ 3 عوامل، والتي من أهمها سعر خام برنت فى السوق العالمى، وكذلك سعر الصرف، وهناك بعض المصروفات التى تتم فى مصروفات التداول، والتأثير الأساسى الذى يحدث الأن فى سعر خام برنت.

وأوضح حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن القرار الخاص بالتسعير التلقائى للمنتجات يجعل هناك سقف سواء بالزيادة أو الانخفاض 10 % من السعر الحالي، وبالتالي هذا يظهر إنه إذا ذادت الأسعار بطريقة ضخمة فى الفترة المقبلة فالقرار سيزود الأسعار 10 % حد أقصى أو نفس النسبة فى النقصان، وهذا يجعل هناك تأمين للمواطنين، وإن الدولة تعمل على حماية المواطنين من الارتفاعات المتذبذبة الحادة فى أسعار البترول العالمية.