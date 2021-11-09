شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة.. والمرور تدفع بسيارات إغاثة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة الكثيفة خلال الأيام المقبلة، مما يؤدى لإعاقة الرؤية لعدد من الطرق السريعة، ما دفع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، للقيام بنشر سيارات الإغاثة بالطرق حرصا على سلامتهم لمنع وقوع الحوادث.
ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج ببعض المحاور، عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.
وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها االإدارة العامة للمرور يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.
وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب على العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 800 متر/ مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الايام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى حيث الأجواء مهيئة تماما لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة؛ وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.
وناشدت هيئة الأرصاد سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر علي الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الأن علي بعض الطرق الزراعية وحتي الصباح .