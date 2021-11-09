شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبدأ خطوات تطبيق الكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط وزارة النقل لتطبيق الكارت الموحد الذكى لاستقلال وسائل النقل الجماعى مع تشغيل القطار الكهربائي عدلى منصور- العاصمة الادارية - العاشر المتوقع تشغيله بداية العام المقبل.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن الكارت الموحد سيكون شبيه بالكارت الذكى المستخدم حاليا في استقلال خطوط مترو الأنفاق، وسيتيح استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائى، مضيفة: أنه لن يكون الراكب في حاجة لاستخراج كارت مختلف خاص بكل وسيلة نقل جماعى، حيث سيكون إمامه الكارت الموحد الذى سيكون بديلا للتذاكر الورقية.

وأوضحت المصادر أن لكارت الموحد في مرحلته الأولى سيتم العمل به مع استمرار التذاكر الورقية، وسيكون أمام الركاب الاختيار بين الكارت الموحد أو شراء التذاكر الورقية قبل كل رحلة.

وأكدت المصادر أن الكارت الواحد يستهدف التسهيل على المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكثر من كارت ذكى.