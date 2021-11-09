شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية: لن يسمح للطلاب دخول الجامعة دون تلقى اللقاح بدءا من 15نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار الأمين، الأمين العام للمستشفيات الجامعية أن سريان دخول الطلاب للجامعات دون تلقي اللقاح سيكون اعتباراً من 15 نوفمبر، حيث بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار اللجنة العليا لفيروس كورونا، والتي تنص على أنه اعتباراً من منتصف نوفمبر لن يسمح للطلاب ولا أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بدخول الحرم الجامعي دون الحصول على اللقاح أو الجرعة الأولى على الأقل.

وأضاف الأمين العام للمستشفيات الجامعية فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أنه تم الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعملين إلا شريحة صغيرة وهم أصحاب الأعراض المرضية لكن لازال لدينا مجموعة من الطلاب لم يبادروا بالتسجيل ونحثهم على سرعة إتمام التسجيل، لافتا إلى أن هناك 61 مركزا لتلقي القاح في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بخلاف 2000 مركز الموجودة في وزارة الصحة بما يعزز سرعة إنجاز تلقي اللقاح لطلاب الجامعات".

ووجه الأمين العام للمستشفيات الجامعية رسالة للطلاب، قائلاً: لن يسمح بدخول الحرم الجامعي اعتباراً من منتصف نوفمبر إلا بالحصول على الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل أو بإحضار فحص ‘PCR كل أسبوع، موضحا أن أرقام الطلاب الملقحين على مستوى الجامعات متفاوتة بين كل جامعة والأخرى بينما نجحت بعضها في تطعيم ما يزيد عن 90% من طلابها هناك أخرى مازالت في حدود 80-90% وشريحة ثالثة هي الأقل نسبة التطعيم بها بلغت 65%.