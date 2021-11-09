​​الجيزة: إزالة تعديات على 76 ألف متر بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رصدت محافظة الجيزة من خلال جهاز المنطقة الصناعية والإستثمارية بعرب أبوساعد ومركز ومدينة الصف، 6 حالات تعد على الأراضي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم حيال التعديات على أراضي أملاك الدولة وإزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشكلت محافظة الجيزة، لجنة برئاسة عبد الله حسين رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والإستثمارية وهشام مصطفى نائب الرئيس ومسئولى الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة للتعامل مع المخالفات التي شملت رصد القيام ببناء أسوار ومنشأت خرسانية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف م2و20 ألف م2 على أراضي أملاك دولة وقد تم إزالة الأسوار بالكامل، بالإضافة إلى إزالة التعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 2000 م2 وتمت الإزالة بالكامل وتحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.