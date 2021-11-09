شكرا لقرائتكم خبر عن قوس قزح يزين النصف الشمالى للكرة الأرضية معلنا بداية موسم ابتسامة السماء 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النصف الشمالي من الكرة الأرضية في هذا الوقت من شهر نوفمبر باستقبال موسم قوس قزح المقلوب المشرق ومتعدد الألوان، الذي يعرف علميا باسم القوس السمتي المحيط - وهو في حقيقته ليس قوس قزح.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القوس السمتي المحيط يتشكل بسبب ضوء الشمس الذي يسطع خلال بلورات الجليد على شكل صفيحة مستوية في الغيوم العالية، وهو واحد من أجمل الهالات الجليدية وغالبًا ما يوصف بأنه "قوس قزح مقلوب" أو ابتسامة في السماء.

تنتشر الأقواس السمتيه المحيطيه عندما يكون الهواء باردا، وتكون الشمس منخفضة على ارتفاع أقل من 32.3 درجة ويكون مركز القوس دائمًا متجهًا إلى الشمس ويكون اللون الأحمر إلى الخارج، علما بأن هذا القوس لا يصنع دائرة كاملة مطلقا.

جدير بالذكر، أنه مع اقتراب الانقلاب الشتوي ستصبح أقواس ابتسامة السماء شائعة بشكل متزايد عندما تكون الظروف الجوية مثالية لرؤيتها.