شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يكشف حقيقة اعتدائه على مصلى داخل مسجد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة فى جامعة الأزهر، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ردا على تداول مقطع فيديو له روج له مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى على أنه يعتدى على أحد المصلين داخل مسجد.

وقال الدكتور مبروك عطية ردا على الفيديو المتداول:" الواقعة حدثت منذ 8 سنوات، وكانت عبارة عن حوار بينى وبين أحد المصلين فى درس بعد صلاة الفجر"، مضيفا: "واحد بيتكلم وأنا بتكلم قلت له اسمع قال مش سامع، قلت تعالى اقعد قدامى، قال مش قادر أقوم قلت له خلاص آجى اشيلك.. وخلصت الحدوتة".

واختتم عطية:" الدرس كان بعد صلاة الفجر وجيران الجامع عايزين يناموا فبطلت استعمل الميكرفون".