شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نعمل على زيادة منظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بنظافة الشوارع الفرعية وليست الشوارع الرئيسية فقط من أجل زيادة منظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة النظافة المتكاملة من خلال إنشاء مدافن صحية ومصانع جمع المخلفات.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن شركتى النظافة التى تعاقدت معهم الوزارة يعملان فى 11 حيا بالعاصمة سواء فى المنطقة الشرقية أو الغربية لجمع القامة ونظافة الشوارع، وهناك متابعة من قبل وزارة التنمية المحلية لعمل الشركتين، حيث إنهم استلموا الأحياء بشكل تدريجى، بينما المنطقة الشمالية والجنوبية بالعاصمة تتخصص لهما هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: نعيد الجمع السكنى من جديد فى المنطقة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، وطالبنا الشركتين بضرورة التوعية للمواطنين لإنجاح منظومة المخلفات، والحفاظ على نظافة الشوارع من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب وهناك دور كبير للمواطنين لإنجاح المنظومة.