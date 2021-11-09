شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك ينهى ظاهرة "الأوفر برايس" لمعارض السيارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك عن إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملًا للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي" النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات "على أن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامى للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.



يتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل".

- نوع المطبوعة(ملصق ملون).

- مقاس الملصق A4.

- يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامى للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.

- يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار.

يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق "حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة— المواصفات".

- يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم.

- يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.

- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التى تستلزم ذلك بالمواصفات.

- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخرى مع عدم الإخلال بالنسب.