شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الأوقاف: قرار منع صناديق التبرعات بالمساجد يشمل الزوايا والمصليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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الأوقاف: قرار منع صناديق التبرعات بالمساجد يشمل الزوايا والمصليات والملحقات
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