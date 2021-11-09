شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ميكنة المجمعات الاستهلاكية يتيح متابعة المخزون الاستراتيجي أولا بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرًا من شركات المجمعات الاستهلاكية " العامة، ‏المصرية، الاهرام، النيل للمجمعات، الاسكندرية للمجمعات" حول توافر ‏السلع بالمنافذ والتخفيضات الموجودة عليها، حيث يتم ‏تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التى تصل إلى 1300 مجمع ‏بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصاً فى السلع الاستراتيجية مثل السكر ‏والزيت والارز والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الاخرى التى تتعدى الـ ‏‏1000 سلعة بكل مجمع استهلاكى بتخفيضات تصل إلى 20 % كما أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح ‏بمراجعة الصادر والوارد اليها والتدخل فى أى وقت بضخ أى سلعة بها حال ‏زيادة الطلب عليها.‏

من جانبه قال احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة ‏ان نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% فى الاسبوع الاول من ‏الشهر الجارى، حيث يتابع الوزير يومياً ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية، وان الوزارة تضخ يومياً كميات ‏كبيرة من اللحوم السودانى الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل إلى 30 % ‏عن السوق الخارجى وكذلك الدواجن،، ويتم ضخ 28 سلعة بمخازن ‏الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتى وبدالى ‏التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن يستفيدون من ‏الدعم الذى يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريا على بطاقة الدعم وان السلع التى تصرف على بطاقة الدعم ‏يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها.