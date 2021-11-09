شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ميكنة المجمعات الاستهلاكية يتيح متابعة المخزون الاستراتيجي أولا بأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من شركات المجمعات الاستهلاكية " العامة، المصرية، الاهرام، النيل للمجمعات، الاسكندرية للمجمعات" حول توافر السلع بالمنافذ والتخفيضات الموجودة عليها، حيث يتم تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التى تصل إلى 1300 مجمع بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصاً فى السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والارز والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الاخرى التى تتعدى الـ 1000 سلعة بكل مجمع استهلاكى بتخفيضات تصل إلى 20 % كما أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمراجعة الصادر والوارد اليها والتدخل فى أى وقت بضخ أى سلعة بها حال زيادة الطلب عليها.
من جانبه قال احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة ان نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% فى الاسبوع الاول من الشهر الجارى، حيث يتابع الوزير يومياً ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك منافذ صرف السلع التموينية، وان الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من اللحوم السودانى الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل إلى 30 % عن السوق الخارجى وكذلك الدواجن،، ويتم ضخ 28 سلعة بمخازن الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتى وبدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم الذى يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريا على بطاقة الدعم وان السلع التى تصرف على بطاقة الدعم يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها.