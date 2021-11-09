شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الإكستازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية مخدر الإكستازى بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وبناء على مذكرة اشتباه مشتركة بمحاولة راكبة فرنسية قادمة على رحلة خطوط رحله مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس تهريب مواد ممنوعة .

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد فتحى مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكبة فلم يتم العثور على شىء .

وتم استدعاء الشرطية هيام عمر لتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 2 لفافة كبيره الحجم تم لصقها على جسمها بداخلها 550 جرام من مسحوق وحصوات لونها كريستالى وبيج يشتبه أن تكون من ماده "MDMA " إكستازى المخدرة .

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 180 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى