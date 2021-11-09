شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية بالعيادة التحضيرية بمستشفى قفط التعليمى لمرضى القلب بقنا والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، إن الدولة تولى اهتماما خاصا بالرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات النائية، وتسعى دوما لتوفير الخدمات الطبية لهم لحين الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتحرص الهيئة دائما أن تكون فى طليعة المبادرين بتقديم يد العون لجميع المرضى أينما كانوا.

وتابع: في هذا الإطار ستقوم الهيئة بتنظيم قافلة طبية إلى مستشفى قفط التعليمي لمناظرة حالات مرضى القلب بمحافظتي قنا والأقصر، وسوف تضم القافله فريقا طبيا من أمهر أطباء القلب بمعهد القلب القومي برئاسة الدكتورة رانيا أبوشقه استشارى امراض القلب للأطفال بمعهد القلب القومى، لمناظرة واختيار حالات مرضى القلب من الأطفال والكبار والتي تستوجب إجراء عمليات القسطرة والجراحات القلبية، يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 ، وسيتم عمل مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية صباحا يومي 11، 18 نوفمبر.

وأكمل: دائما ما تسعى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميه مواصلة رسالتها الطبية والإنسانية في كل بقاع الوطن واضعة نصب أعينها الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في كل مناحي الحياة.