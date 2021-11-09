شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة 42418 طنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6506 طنا تشمل: 870 طن رمل و5690 طن سوبر فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42418 طن تشمل : 806 أطنان قمح و1548 طن خشب زان و7000 طن سلاج و12000 طن ذرة و12000 طن فول صويا و9064 طن خردة.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 606 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبطاطا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (فول سودانى وريحان وشمر وبرسيم واعشاب وبصل وزعتر وحمص وزيتون وعدس ولب وكركدية) وفواكه ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والاردن وإيطاليا واسبانيا ومالطا وأمريكا وسلوفينيا وانجلترا والمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 206 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1343 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124685 طنا... بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 115483 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2674 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3759 شاحنة.