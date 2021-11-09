شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تواصل نقل سكان عزبة أبو قرن لوحدات مفروشة بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، حيث تقع المنطقة خلف أقدم جامع في أفريقيا، حيث تنقذ الدولة أهالى المنطقة من المعاناة والسكن فى المنازل التي تفتقر للبنية التحتية، ولا تتناسب مع عراقة هذه المنطقة التاريخية، ووفرت حياة كريمة لهم.

ويشمل تطوير المنطقة نقل أكثر من 4000 أسرة إلى مدينة معا لتطوير العشوائيات في مساكن كاملة التجهيز والتأثيث لتنتهي إلى الأبد صفحة عاشها أهالينا من قاطني عزبة أبو قرن.

وتأتى أعمال نقل السكان ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، بالإضافة إلى تطوير المنطقة بالكامل وإعادة استغلال المساحات الفضاء أفضل استغلال بما ينعكس على إعادة المظهر الحضارى للعاصمة.