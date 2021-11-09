شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل السفير البحرينى بمقر المشيخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر، إن العلاقات التى تربط الأزهر والبحرين تميزت بعمقها ومتانتها، معربا عن تقديره للدور الذى يقوم به العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وأوضح فضيلته أن منهج الأزهر الوسطى قائم على الانفتاح على الآخر، وتفويت الفرص على مروجى الفتن بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن الترابط والتآخى بين أتباع الديانات المختلفة يغلق الباب فى وجه أصحاب الفكر المتشدد والمتطرف، ويرسم الطريق نحو بيئة صحية تسودها روح الأخوة والإنسانية.

من جانبه، أعرب السفير عن تقدير مملكة البحرين قيادةً وشعبًا لدور الأزهر الرائد فى ترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة، ولشخص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذى يسعى دائما إلى ترسيخ قيم السلام وثقافة التسامح والإخاء والتعايش المشترك بين مختلف الدول والشعوب.