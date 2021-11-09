شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الاستقرار سمة الفترة المقبلة ولا توجد ظواهر جوية سوى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الاستقرار فى الأحوال الجوية هو سمة الفترة الحالية والقادمة حيث تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وتتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلا.

ويشهد اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة