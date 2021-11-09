شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح فى معركة التنمية ومواجهة كورونا.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر تنجح فى معركة التنمية ومواجهة كورونا.







"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون التخطيط العام للدولة "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون التخطيط العام للدولة

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:"فيتش" تؤكد: القاهرة لديها خطط طموحة لتحديث قطاعات صناعة الأغذية لزيادة صادراتها.. مصر تنجح فى معركة التنمية ومواجهة كورونا.. قفزة تاريخية فى الصادرات بفضل دعم المشروعات الإنتاجية.. و"النقد الدولى" يتوقع أن تسجل صادرات السلع والخدمات 50.5 مليار دولار.. "100 مليون صحة" تكتب شهادة وفاة فيروس سى.. علاج 5 ملايين مواطن بأحدث الأدوية مجانا.. 62 مليون مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية.. وعلاج مليون أفريقى فى 18 دولة شقيقة

الرئيس السيسى يستقبل النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين بمؤتمر النيابة العامة.. ويؤكد: سيادة القانون أساس الحكم وحريصون على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء.. الرئيس: نحترم الاختلاف فى منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم.. واستراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير فى كل أرجاء مصر



الحكومة تتلقى 114 ألف شكوى فى أكتوبر الماضي.. "مدبولى": خدمة المواطن وحل مشكلاته على رأس اهتماماتنا الحكومة تتلقى 114 ألف شكوى فى أكتوبر الماضي.. "مدبولى": خدمة المواطن وحل مشكلاته على رأس اهتماماتنا

الدولة نجحت فى إطلاق البورصة السلعية.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس منظومة التجارة الداخلية على الطريق الصحيح



فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا.. المفوضية العليا تنشر الشروط اللازمة لقبول أوراق المرشحين فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا.. المفوضية العليا تنشر الشروط اللازمة لقبول أوراق المرشحين

الرئيسان السيسى وماكرون يناقشان الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولى حول ليبيا.. توافق مصرى فرنسى على دعم المسار السياسى وإجراء الانتخابات بليبيا والتعامل مع التحديات الراهنة فى السودان لتحقيق الاستقرار والأمن



الرئيس السيسى يوجه بمراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية املدن الجديدة.. الرئيس يجتمع بمدبولى ويشدد على ضرورة الانتهاء من كل مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022 الرئيس السيسى يوجه بمراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية املدن الجديدة.. الرئيس يجتمع بمدبولى ويشدد على ضرورة الانتهاء من كل مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022

"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون التخطيط العام للدولة.. يعزز التحول نحو اللامركزية والتخطيط التشاركى وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.. المجلس يقر إعداد خطة الإقليم بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني.. وزيرة التخطيط ترحب بإطار مؤسسى يلزم المسؤول عن الملف أمام الدولة بمتابعة الاستراتيجية الوطنية



رئيس الوزراء: نسعى لمواكبة الركب الدولى فى مكافحة تحديات تغير المناخ.. مدبولى يلتقي المدير التنفيذى بالبنك الدولى ويؤكد العمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية رئيس الوزراء: نسعى لمواكبة الركب الدولى فى مكافحة تحديات تغير المناخ.. مدبولى يلتقي المدير التنفيذى بالبنك الدولى ويؤكد العمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية

مصر والصين توقعان اتفاق التعاون الاقتصادي والفنى الجديد.. "التعاون الدولى": التنسيق مع الجهات المعنية لوضع قائمة المشروعات المستفيدة