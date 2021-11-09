شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تدعو المعلمين للتسجيل فى ورش بنك المعرفة لتحسين مهارة القراءة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع المعلمين، للتسجيل في ورش العمل من موقع بنك المعرفة المصري من مختلف الناشرين للمساعدة فى تحسين مهارات الطلاب في القراءة والكتابة وربط الكتاب المدرسي بالمصادر الرقمية المختلفة والتعرف على استراتيجيات التفاعل الفعَّالة مع الطلاب.

التسجيل من خلال:

اعرف المزيد عن ورش العمل عن طريق صفحة بنك المعرفة المصري:

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إننا سنجرى دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الابتدائي خلال نوفمبر.

وأوضحت أنه إيمانًا من الوزارة، بأهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في "تطوير تعليم اللغة العربية والحساب"، سيقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي خلال شهر نوفمبر بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى "مهارات القراءة والكتابة والحساب" لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.

وتابعت الوزارة، ستتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية (345 مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية)، موضحة أن هذه الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الاول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي وأود الاشارة الي أن "نتائج هذه الدراسة سرية" وتستخدم فقط في أغراض البحث العلمي والاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الذين ستتم عليهم تلك الدراسة الميدانية أخذها بمحمل الجد وتنشد تعاون المعلمين والمديرين لإنجاح هذه الدراسة حتى يتحقق الهدف المنشود منها وهو تطوير التعليم المصري.