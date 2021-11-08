شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نحقق أعلى نسبة نمو ونسير بخطى ثابتة نحو التحول للمجتمع الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات حقق أعلى نسبة نمو بين قطاعات الدولة المصرية خلال الـ 3 سنوات الماضية بنسبة 15%، متابعا: "نصيب القطاع من دخل الدولة 5%، ونطمح في الوصول إلى 8%".

أضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور، أن هناك تركيزا دائما على تأهيل وتدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل الدولة المصرية، وتعمل الوزارة على تصدير قوة بشرية، للمساهمة في وجود كوادر بشرية مميزة في سوق العمل، متابعا بالقول: "نستهدف تدريب الشباب من خلال الوصول إلى الأسواق التي لها حراك كبير في سوق الاتصالات، وهي الأسواق التي تستهدفها مصر في الفترة المقبلة".

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي على غرار الدول الكبرى، مشيرا إلى قدرة الشباب المصري على المنافسة في مجالات التكنولوجيا بعد تدريبهم ضمن البرامج التي تضعها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.