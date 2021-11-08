شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: نصدر 100 ألف طن رمان سنويا و800 ألف طن موالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، أن فتح الأسواق الصينية أمام الصادرات المصرية وبالتحديد الرمان المصرى يمثل أهمية كبرى، حيث إنه يساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية، بجانب زيادة الثقة فى سمعة المنتج المصرى وينعكس ذلك على صادرتنا فى العالم، موضحا أن مصر تصد 100 ألف طن سنويا من الرمان.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر فتحت منذ أكثر من عام مناقشات مع الصين لتصدير الرمان المصرى، من خلال تبادل معلومات وبيانات وإجراءات فنية بين مصر والصين، وهناك وفد صينى زار مصر للاطمئنان على مراحل الحجر الزراعى المصرى.

ولفت رئيس الحجر الزراعى، إلى أن مصر تمكنت من فتح سوق فى اليابنان وأمريكا وكندا والاتحاد الأوروبى وهولندا،لا فتا إلى أن الرمان من أهم الصادرات الزراعية المصرية، متابعا: مصر احتلت المركز الأول عالميا فى تصدير الموالح للعام الثالث على التوالى، حيث نصدر مليون و800 ألف طن سنويا من الموالح، وتخطينا البرازيل وأمريكا وجنوب افريقيا واسبانيا فى تصدير البرتقال.