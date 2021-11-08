شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: مبادرة الذرية الصالحة تستهدف تسوية أى خلافات أسرية للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن إطلاق مبادرة الذرية الصالحة تهدف إلى الحفاظ على الأبناء المصريين بالخارج من الخلافات الأسرية، من خلال تستهدف تحقيق تسوية لأى خلافات أسرية للمصريين في الخارج ،موضحة أن الوزارة تتلقى كثير من الاستفسارات والشكاوى التي نحاول حلها للتأكيد للمصريين بالخارج أن الدولة تثقف معهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تهتم بشكل كبير بالجيل الثانى والثالث للمصريين فى الخارج، حيث أن هؤلاء يحتاجون أواصر التواصل والتى لابد أن نعمل عليها بشكل كبير.

وأوضح وزيرة الهجرة، أن هناك خلافات أسرية تمنع الأبناء من العودة للوطن فى بعض الأحيان، ونحن نحترم الأحكام القضائية فى مصر والدول الأخرى، ولكن فى ذلك الوقت نسعى للحفاظ على الحفاظ على صحة الأطفال المتواجدين بالخارج النفسية ورجوعهم للوطن فهو أمر مهم من خلال عمل تسوية أسرية للحفاظ على الذرية الصالحة.