شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تراجع العناصر الفنية والعروض لاحتفالية "طريق الكباش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع مسئولى وممثلى الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر والمقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية والاستعدادات التى يتم التجهيز لها.

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنشيط السياحى ومساعدى الوزير لكل من المشروعات، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

وبدأ الاجتماع بقيام الشركة المنفذة باستعراض، من خلال عرض تقديمى مصور، اخر تصميمات العروض الفنية التى سيتم تقديمها، وأعمال الديكورات، والعناصر الفنية، والمواد الدعائية التى سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الأزياء التى سيرتديها المشاركون فى الفعالية و كلمات الأغانى والموسيقى المصاحبة لها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال و الموقف التنفيذى للاحتفالية ككل لإخراجها بالمظهر الحضارى الذى يليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وليتم فى هذا اليوم إلقاء الضوء على محافظة الأقصر والتى ستكون محط أنظار العالم أجمع، بالإضافة إلى ابراز المقومات السياحية والأثرية التى تتميز بها المحافظة، وخاصة فى ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش".