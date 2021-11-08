شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية موقف مشروعات جارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف الحالى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وعدد من مسئولى الهيئة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات العمل فى مشروع تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى على مستوى الجمهورية، لاسيما طريق الصعيد الحر بإجمالى طول يصل إلى نحو 160 كم، وفى سياق ذلك تم تناول بعض المقترحات المتعلقة بتطوير عدد من المحاور والطرق والكبارى فى العديد من مناطق محافظة القاهرة وعدد من المحافظات، ومنها طريق القاهرة/السويس، بالإضافة إلى المداخل والتقاطعات الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية، ولاسيما مشروع مدينة الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال التى يتم تنفيذها فى مختلف الأحياء السكنية بها، ومنطقة حى المال والأعمال، فضلا عن المشروعات السكنية التى تنفذها الهيئة الهندسية بعدد من المحافظات، والتى تستهدف توفير وحدات سكنية تحقق نقلة نوعية فى مجال الإسكان بمختلف المستويات.