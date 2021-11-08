"شابين يعتديان على فتاة جنسيًا بكرداسة والمشدد لـ 18 إرهابيًا في جرجا".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حريق شقة في أكتوبر دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقًا اندلع في شقة سكنية بأكتوبر دون إصابات، الاثنين.

"أنقذه دولاب الملابس".. كيف نجى الطفل "يوسف" من انفجار الطالبية؟ "فيديو"

تسارعت دقات قلب "شعبان. م"، عندما تلقى مكالمة هاتفيه -لم تكُمل بضع ثوان- من زوجته تخبره فيها أن جزء من المنزل انهار عليهم فجأة؛ بعد خروجه منه بدقائق معدودة: "لقيت تليفوني بيرن ألحق البيت وقع علينا .. جيت جري أشوف ايه اللي حصل!".. يقولها والد الطفل يوسف أحد الناجين من حادث انفجار ماسورة غاز الطالبية.

النيابة تُحيل سارقي ذهب الفنانة نادية الجندي للجنح.. وغدًا أولى جلسات المحاكمة

أمرت النيابة العامة بكرداسة، بإحالة خادمة وآخر، لمحكمة الجنح، على خلفية اتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي.

14 ديسمبر.. استكمال استئناف حسن مالك على حبسه سنتين

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل الاستئناف المقدَّم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك بدون ترخيص إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل.

تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين في قضية "الجوكر" لـ20 نوفمبر

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة محمد علي و102 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، لجلسة 20 نوفمبر.

محكمة النقض: تأييد أحكام المشدد على 18 عنصرًا إرهابيًا بأحداث جرجا

رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من 18 متهمًا على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بالقضية المعروفة بأحداث عنف بمدينة جرجا بسوهاج، بأحكام تتراوح من السجن المشدد 5 سنوات إلى 10 سنوات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في سوهاج وأيدت احكام الجنايات وذلك في القضية رقم 1351لسنة 2015 جنايات قسم جرجا.

خنقها بـ"شال".. إحالة نجار متهم بقتل مسنة في بولاق للمفتي

قضت الدائرة 13 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بإحالة أوراق نجار لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بعد اتهامه بقتل مسنة لسرقتها ببولاق الدكرور.

بتهمة التعدي على فتاة جنسيًا.. تجديد حبس شابين في كرداسة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس شابين متهمين بالاعتداء على فتاة في كرداسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

طُرق مُغلقة وأخرى مزدحمة.. تعرف على حركة سير السيارات بالقاهرة والجيزة

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية على معظم المحاور المرورية.