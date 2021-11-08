حريق شقة في أكتوبر دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقًا اندلع في شقة سكنية بأكتوبر دون إصابات، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بمدينة الفردوس.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء أكتوبر موجها بسرعة محاصرة النيران.

جهود رجال الدفاع المدني كللت بالسيطرة على الحريق في شقة بالطابق الخامس بالعقار رقم (448 أ) دون خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، ورجحت المعاينة المبدئية حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.