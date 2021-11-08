المعمل الجنائي: ماس كهربائي تسبب في حريق شقة حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي حول واقعة نشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أية إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.