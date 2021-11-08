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مصرع طفلة سقطت من سلم منزلها بالعياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من علو بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من أحد المستشفيات بمصرع طفلة متأثرة بإصابتها جراء سقوطها من علو.

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى سقوط الطفلة هاجر سيد 5 سنوات من أعلى سلم بمسكنها بقرية كفر الرفاعي.

أسرعت الأسرة بنقل الطفلة إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها.

جرى إيداع الجثة ثلاجة الموتى، وتحرر المحضر اللازم وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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