"أنقذه دولاب الملابس".. كيف نجى الطفل "يوسف" من انفجار الطالبية؟ "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تسارعت دقات قلب "شعبان. م"، عندما تلقى مكالمة هاتفيه -لم تكُمل بضع ثوان- من زوجته تخبره فيها أن جزء من المنزل انهار عليهم فجأة؛ بعد خروجه منه بدقائق معدودة: "لقيت تليفوني بيرن ألحق البيت وقع علينا .. جيت جري أشوف ايه اللي حصل!".. يقولها والد الطفل يوسف أحد الناجين من حادث انفجار ماسورة غاز الطالبية.

على عجل وصل الأب من عمله؛ رأي تجمع سكان شارعه أمام منزله يحاول البعض منهم إخراج ابنه "يوسف" ذو الـ 9 أعوام من أسفل الأنقاض، بعد سقوط سقف وجدران الغرفة عليه أثناء نومه؛ إثر انفجار ماسورة غاز بالعقار الخلفي للمنزل:" لقيت سقف البيت اللي جنبي واقع على ابني وضلفة الدولاب هي اللي أنقذته من الموت". يكمل شعبان حديثه لمصراوي.

رحلة البحث عن ضحايا للحادث لم تستغرق وقتًا طويلًا؛ فبعض قاطني العقارات المجاورة جابهوا بأرواحهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكارثة التي حلت في شارع أحمد سيد الواقع بأحد ضواحي الطالبية.

أسفل الركام عثر الأهالي على عدد من الجثث تخص عجوز وزوجته، وطفلة لم تُكمل عامها الخامس وشقيقها: " طلعنا الواد واخته من بيتنا.. والعجوز وزوجته من الشارع الخلفي" -يُكمل شعبان-.

اصطحب الموظف فلذة كبده "يوسف"، إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما أخرجوه بأعجوبة من أسفل الأنقاض: "ابني اتكتبله عمر جديد .. واتصاب وهو ونايم على سريره"، مشيراً إلى أن" يوسف" أصيب بجروح بسيطه في الوجة والذراعين.

البداية كانت ببلاغًا تلقاه رئيس مباحث قسم الطالبية عمليات غرفة شرطة النجدة، مفاداه حدوث تسرب غازي داخل أحد العقارات بحي الطالبية غرب الجيزة.

قوة أمنية مصحوبة بسيارات إسعاف وإطفاء ترأسها العميد محمد نبيل نائب مأمور المركز، انتقلت إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعي بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب في حدوث انفجار نتج عنه انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطوابق الأرضية بـ 3 عقارات متلاصقة.

وأسفر الحادث عن مصرع هانم إسماعيل 65 سنة، إسلام طارق 14 سنة وريتاج طارق 4 سنوات قبل أن يرتفع العدد إلى 4 بوفاة أحد المصابين داخل المستشفى ويدعى إبراهيم أبو الليل 63 سنة.

فيما أصيب 5 أخرون من قاطني العقارات الثلاثة هم؛ أحمد أبو العلا، خضرة رمضان وشقيقها "عمرو"، ومهجة محمود محمد وآخر، نقلوا جميعًا إلى مستشفى الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.